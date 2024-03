Polska armia na zakupach. Ten rok ma obfitować w kolejne umowy

Na uwagę zasługują planowane umowy związane ze śmigłowcami AH64 Apache, a także modernizacją myśliwców F-16. Te ostatnie wciąż odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej nad Polską. Obecnie posiadamy 48 takich maszyn. Są to wersje F-16C/D Block 52+, a dokładniej mówiąc 36 jednomiejscowych F-16C Block52+ i 12 dwumiejscowych F-16D Block52+. Należy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie maszyny są zdolne do działań operacyjnych.

Wielozadaniowe myśliwce F-16 Fighting Falcon są produkowane od połowy lat 70. XX w. (obecnie odpowiada za to koncern Lockheed Martin) i pozostaje na wyposażeniu armii wielu krajów. W związku z tym, że maszyna wykazała się dużą niezawodnością, Amerykanie stale pracują nad jej rozwojem i udoskonalają koncepcję. Lockheed Martin uważa, że wersja Block 70/72 ma wiodącą w branży żywotność strukturalną, która wynosi do 12 tys. godzin. Co w praktyce ma oznaczać, że jest to myśliwiec, który można eksploatować przez co najmniej 40-lat.