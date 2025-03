Przyjrzeli się wojnie w Ukrainie. Druga armia NATO wyciągnęła wnioski

Z ujawnionych informacji wynika, że również w tym przypadku mowa o dronie kamikadze. Turecki bezzałogowiec ma posiadać głowicę bojową o wadze 200 kg, silnik pozwalający na osiąganie prędkości do ok. 40 km/h i zapewniać przy tym zasięg ok. 370 km. Komunikacja najprawdopodobniej będzie bazować na systemie Starlink. To, co wedle producenta będzie wyróżniać ULAQ KAMA na tle konkurencyjnych rozwiązań to "możliwość pracy w warunkach walki elektronicznej" i trzy opcje sterowania – w pełni autonomiczne, częściowo autonomiczne bądź zdalne z udziałem pilota.