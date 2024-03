Szwedzi zwiększają mobilność wojska

General Dynamics European Land Systems (GDELS) podpisał umowę na zestawy przeprawowe dla szwedzkich sił zbrojnych. Urząd do spraw zamówień materiałów obronnych kupi za 35 mln euro dziewięć systemów M3. Są to jedne z najnowocześniejszych systemów przeprawowych w NATO. Wyjaśniamy ich możliwości.

Jest to już trzecie szwedzkie zamówienie na M3, chociaż pierwsze pojazdy nie zostały jeszcze dostarczone. Pierwszy kontrakt podpisano w 2022 r. Doświadczenia wyniesione z obserwowania konfliktu na Ukrainie spowodowały, że Szwedzi zdecydowali się na zwiększenie zamówienia. Pierwsze dostawy mają być zrealizowane jesienią tego roku, a łącznie do 2027 roku ma być dostarczonych 25 pojazdów. Jest to największe zamówienie na M3 w ostatnich latach od jakiegokolwiek raju i dzięki temu Szwecja otrzymała preferencyjne warunki dostawy.

– Możliwość skorzystania z tej opcji kontraktowej to bardzo dobra wiadomość. Dzięki temu nasze oddziały będą mogły być zaopatrywane przez szybki do zbudowania system łączności, a nie tylko przez jeden most. Uda nam się to zrealizować znacznie szybciej niż zakładaliśmy – powiedział przedstawiciel urzędu do spraw zamówień materiałów obronnych Jonas Lotsne.

Rozładunek czołgów Leclerc i Leopard 2 z promu M3 © Licencjodawca | MACIEJ_HYPS

Most pływający M3 został skonstruowany przez niemieckie przedsiębiorstwo Eisenwerke Kaiserslautern, ale obecnie jest produkowany przez amerykański koncern GDELS. M3 to amfibia na podwoziu kołowym. Na lądzie porusza się jak ciężarówka. Napędzany jest silnikiem wysokoprężnym o mocy 298 kW, co pozwala na rozpędzenie się na drodze do 80 km/h. Dla polepszenia właściwości manewrowych obie osie są skrętne, a dodatkowo pojazd ma zdalnie sterowany system zmiany ciśnienia w oponach dzięki czemu może dostosować się do rodzaju nawierzchni. W wodzie napęd zapewniają dwa pędniki strugowodne. W zależności od warunków hydrologicznych w wodzie M3 może się rozpędzić do 14 km/h. Załogę stanowi dwóch żołnierzy.

W czasie przeprawy M3 może być wykorzystany na dwa sposoby. Cztery wozu tego typu mogą się połączyć tworząc prom o nośności MLC 85 według wojskowej klasy obciążeń. MLC (Military Load Classification) to jeden ze standardów NATO, w którym każdy obiekt mostowy ma przydzieloną odpowiednią nośność. Również każdy pojazd wojskowy ma przydzielone odpowiednie oznaczenia MLC w przybliżeniu odpowiadające jego masie w tonach krótkich. Tona krótka jest anglosaską jednostką miary stosowaną głównie w USA i ma wartość 907 kg czyli 2000 funtów. Klasyfikacja MLC 85 oznacza, że prom może przewozić nawet najcięższe wozy pancerne NATO w tym czołgi Leopard 2, M1A2 Abrams czy Challenger 2.

Cztery wozy M3 tworzą jeden prom o nośności MLC 85 © Licencjodawca | MACIEJ_HYPS

M3 może być również wykorzystany jako most pontonowy. W takim zastosowaniu pojazdy są ze sobą łączone rampami, które tworzą przęsła. Dzięki wysokiej automatyzacji i dużej mobilności w wodzie zbudowanie stumetrowego mostu zajmuje jedynie około 15 minut. W 2016 r. w czasie przeprowadzonych w Polsce ćwiczeń "Anakonda" 8 wozów brytyjskich i 22 niemieckie zbudowały najdłuższy w historii M3 most pływający o długości 350 m. Budowa tej przeprawy przez Wisłę zajęła saperom jedynie 35 minut. Po raz kolejny M3 – tym razem w roli promów – można było zobaczyć na manewrach "Dragon-24", kiedy przewoziły przez Wisłę czołgi Leclerc, Abrams, Leopard 2, bwp Bradley i inne wozy bojowe.

M3 manewrujące na Wiśle przed połączeniem się w jeden most © Licencjodawca | Maciej Hypś

M3 zadebiutowały bojowo w 2003 r. w czasie wojny w Iraku. Pojazdy należące do 28. Pułku Inżynieryjnego brytyjskich wojsk lądowych zbudowały przeprawę przez kanał Shatt Al-Basrah łączący Eufrat z portem Khor Al-Zubayr i dalej z Zatoką Perską. Utworzenie przeprawy umożliwiło Brytyjczykom szybkie natarcie w kierunku Basry.

350-metrowy most na Wiśle złożony z 30 wozów M3 © Licencjodawca | Maciej Hypś

Szwecja jest poprzecinana licznymi rzekami i strumieniami ułatwiającymi obronę, ale w razie zniszczenia przez przeciwnika stałych mostów, tworzących również liczne przeszkody dla logistyki wojsk broniących się. Z tego względu posiadanie przez Szwedów licznych systemów przeprawowych jest niezbędne dla zachowania mobilności wojsk i utrzymania systemu logistycznego.