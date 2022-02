Coś dzieje się w pobliżu Ukrainy. Zarejestrowały to satelity

Analiza fotografii wykonanych nad Prypecią sugeruje, że pomiędzy 14 a 15 lutego zbudowano tutaj wojskowy most pontonowy (jest to tymczasowa konstrukcja, która opiera się na połączonych barkach, łodziach czy pontonach). Ujęcie z 13 lutego pokazuje natomiast, że wcześniej wykonano w tym miejscu odpowiednie działania, aby oczyścić teren po obu stronach rzeki.

Jak zauważa serwis The War Zone , zarejestrowany przez satelity odcinek Prypeci znajduje się niedaleko Strefy Wykluczenia na Ukrainie, tj. obszaru, który w 1986 r. został poważnie skażony w wyniku katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu. Nie wiadomo, czy tymczasowy most nadal znajduje się na rzece. Według The War Zone konstrukcja mogła zostać wzniesiona przez siły rosyjskie we współpracy z jednostkami białoruskimi.

Druga z opisywanych konstrukcji to ciężki, zmechanizowany system opracowany w latach 70. przez ZSRR. Podobnie jak PMP, ma on nośność do 60 ton. Dzięki TMM-3 możliwe jest pokonanie przeszkód o długości do 40 metrów i głębokości do trzech metrów.