Rusza budowa fińskich "Mieczników". Tych okrętów obawia się Flota Bałtycka

Po miesiącach opóźnień proces budowy fińskich korwet wielozadaniowych typu Pohjanmaa ruszył do przodu. W siedzibie szwedzkiej spółki Saab w Karlskronie rozpoczęto budowę pierwszego z czterech masztów, na który w kolejnych trafi wyposażenie elektroniczne okrętu.

Spółka jest jednym z podwykonawców w programie Squadron 2020 w ramach którego fińska marynarka wojenna pozyska cztery korwety wielozadaniowe . Nowe korwety zajmą miejsce starszych i nieprzystających do bałtyckich warunków ośmiu kutrów rakietowych – po cztery typu Hamina oraz Rauma.

– To był ważny dzień i jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w pracach mających na celu wzmocnienie zdolności fińskiej marynarki wojennej. Z niecierpliwością czekamy na dostarczanie naszych wiodących na świecie rozwiązań kompozytowych i systemów bojowych w ścisłej współpracy z naszym fińskim klientem. – powiedział Mats Wicksell, wiceprezes Saaba.

Saab w komunikacie prasowym przekazał, że cztery okręty zostaną przekazane Merivoimat w latach 2027-2029. Oznacza to blisko roczne opóźnienie w realizacji programu. Na mocy zawartej w 2019 roku umowy, budowa pierwszej korwety miała rozpocząć się jeszcze w ubiegłym roku. Okręt miałaby być gotowa do służby w 2026 roku, natomiast trzy pozostałe jednostki miałyby rozpocząć służbę do 2028 roku.