Rosja zwodowała nowy strategiczny okręt podwodny. Kniaź Pożarski to ósma taka jednostka

Szczegółowe dane techniczne pocisku nie są znane. Na podstawie dostępnych danych można szacować, że Buława ma około 13 m długości i 2 m średnicy. Masa wynosi prawdopodobnie około 36-39 ton. Pocisk może przenosić do 10 naprowadzanych niezależnie głowic jądrowych o mocy do 160 kt. Zasięg wynosi około 8300 km, a dokładność trafienia jest szacowana na 250 m. Według oficjalnych rosyjskich informacji głowice mają zdolność do manewrowania i zmiany celu w trakcie lotu co ma pozwalać na pokonanie zachodnich systemów antybalistycznych.