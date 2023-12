Nowe atomowe okręty podwodne. Putin: "Rosja będzie czuła się bezpieczna"

Prezydent Rosji Władimir Putin w poniedziałek 11 grudnia pojawił się w stoczni Siewmasz w Siewierodwińsku, aby nadzorować oddanie do użytku nowych rosyjskich atomowych okrętów podwodnych, donosi Associated Press. "Krasnojarsk" i "Imperator Aleksander III" dołączą do Floty Pacyfiku. Według Putina jednostki "wzmocnią gotowość bojową rosyjskiej marynarki wojennej". Wyjaśniamy, co to za okręty.