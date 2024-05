Rosja zbuduje bazy dronów na dalekiej północy

Informacja o planowanej budowie sieci baz dla dronów pojawiła się w rosyjskiej prasie kilka dni po tym jak zapowiedź budowy podobnej instalacji na wyspie Andoya zapowiedziały wspólnie Norwegia i Stany Zjednoczone. Drony, które będą tam stacjonowały oficjalnie będą wykorzystywane do rozpoznania, w tym również w razie katastrof naturalnych czy operacji ratunkowych. Jednak nie ma co ukrywać, że ich głównym zadaniem będzie rozpoznanie rejonu operowania rosyjskiej Floty Północnej.

Drony odgrywają kluczową rolę w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Obie strony wykorzystują je do atakowania przeciwnika oraz rozpoznania pola walki. W wielu wypadkach użycie dronów jest podyktowane koniecznością wobec braku bardziej efektywnych środków rażenia czy rozpoznania. Chociaż filmy ze skutecznych akcji z wykorzystaniem dornów wyglądają efektownie, w rzeczywistości ten rodzaj uzbrojenia ma dosyć niską skuteczność. Do zniszczenia, a częściej jedynie uszkodzenia, na przykład czołgu potrzeba kilkunastu dronów, zamiast pojedynczego przeciwpancernego pocisku kierowanego.

Do służby na dalekiej północy przewidywane są dwa typy dronów. Pierwszym jest Inochodziec opracowany przez firmę Kronsztadt z Moskwy. Jest to dron klasy MALE. Ma 16,3 m rozpiętości skrzydeł i może się utrzymywać w powietrzu przez 24 godziny na wysokości 7500 m. Można go określić jako rosyjski odpowiednik słynnych amerykańskich Predatorów. Początkowo był projektowany z myślą o zadaniach rozpoznawczych, ale z czasem zaczęto kłaść coraz większy nacisk na możliwość przenoszenia znacznej ilości uzbrojenia. Ostatecznie masa startowa został ustalona na 1150 kg, z czego 250 kg może ważyć uzbrojenie. Oblot samolotu wykonano w 2017 r., a w roku kolejnym system trafił do rosyjskiego kontyngentu w Syrii, gdzie zrealizowały setki misji. Podstawowym uzbrojeniem Inochodźców w Syrii były bomby KAB-20 o wagomiarze 20 kg. Specjalnie dla dronów opracowano ich wersje KAB-20L naprowadzaną laserowo i KAB-20S naprowadzaną satelitarnie. Dostępne są również nagrania pokazujące strzelanie z wykorzystaniem przeciwpancernych pocisków kierowanych odpalanych z wyrzutni rurowej. Pierwszą jednostką uzbrojoną w drony tego typu w 2021 r. został 216. Pułk samolotów bezzałogowych z Siewieromorska.