Pierwsze Gladiusy dla artylerzystów

Umowa na dostawę czterech bateryjnych modułów bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym została podpisana 6 maja 2022 r. Stronami kontraktu są Agencja Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej i spółka WB Electronics. Pierwsze treningowe elementy systemu dostarczono już w grudniu 2022 r. Umożliwiło to rozpoczęcie szkolenia zespołów operatorskich przed kolejnymi dostawami elementów systemu.

Start BSP-U z wyrzutni zainstalowanej na podwoziu wozu Waran © Grupa WB | M.A.BART

Pakiet logistyczny obejmuje dostawę zestawów obsługowych i usługę serwisową dotyczącą bezzałogowych statków powietrznych. W skład pakietu szkoleniowego, oprócz samego szkolenia żołnierzy, wchodzą treningowe bezzałogowe statki powietrzne oraz symulatory systemu.

Zrealizowana dostawa jest wynikiem pozytywnie przeprowadzonych testów, obejmujących m.in. działanie bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych z głowicą bojową. Próby zostały wykonane na poligonie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, gdzie BSP-U z głowicą bojową uderzył w wyznaczony cel i go zniszczył. Ponadto artylerzyści mieli okazję zapoznać się z elementami systemu zarówno podczas prezentacji statystycznej, jak też w działaniu z użyciem wozów dowodzenia i wyrzutni oraz rzeczywistym działaniem BSP-U z głowicą bojową.

Gladius to polski system rozpoznawczo-uderzeniowy wyposażony w zaawansowane sensory i efektory, krajowe rozwiązania komunikacji i łączności oraz system kierowania ogniem, a także złożone systemy analizy danych wspierane sztuczną inteligencją. Służy do rozpoznania powietrznego i misji uderzeniowych wykonywanych przez wyspecjalizowane bezzałogowe platformy powietrzne. Jest nowoczesnym rozwiązaniem wprowadzanym do Sił Zbrojnych RP, które znacznie rozszerzy Wojskom Rakietowym i Artylerii możliwości wykrywania i rażenia celów na dalekim dystansie. Może być wykorzystywany w ugrupowaniu bateryjnym, jak i w ramach autonomicznych plutonów lub sekcji wspierających inne jednostki Wojsk Lądowych.

Na pierwszym planie uderzeniowy BSP-U, a za nim widoczne rozpoznawcze FT-5 © Grupa WP

Bateryjne moduły bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius przeznaczone są do precyzyjnego rażenia celów oraz do prowadzenia rozpoznania obrazowego z powietrza z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych. W skład systemu wychodzą dwa podstawowe typy bsp. Pierwszy, FT-5, jest przeznaczony do misji rozpoznawczych i został wyposażony w różne sensory umożliwiające wykrywanie i śledzenie obiektów w paśmie widzialnym i w paśmie emisji radioelektronicznej.

Drugim typem są Bezzałogowe Statki Powietrzne-Uderzeniowe (BSP-U) służące do misji uderzeniowych, wykonywanych z użyciem różnych typów głowic bojowych, w tym odłamkowo-burzących i kumulacyjnych. Ich odmianą są Bezzałogowe Statki Powietrzne-Uderzeniowe Treningowe (BSP-UT). To platformy wielokrotnego użytku, które wyposażone są w głowice treningowe. Wykonują identyczny zestaw misji, co BSP-U, ale bez możliwości niszczenia obiektów. Drony są wystrzeliwane z wyrzutni zainstalowanych na wozach terenowych Waran wyposażonych w uniwersalną wyrzutnię dla wszystkich bsp systemu Gladius. To rozwiązanie pozwala na pełną zamienność w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jednej wyrzutni.

Moment trafienia w cel przez BSP-U w czasie testów na poligonie w Toruniu © Grupa WB