Nowy oręż Wojska Polskiego. Gladius po raz pierwszy na bojowo

Testy weryfikujące działanie Bezzałogowych Systemów Poszukiwawczo-Uderzeniowych (BSP-U) zostały przeprowadzone na poligonie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. W ich trakcie BSP-U uzbrojony w głowicę bojową zniszczył wyznaczony cel naziemny. BSP-U, czyli bezzałogowe efektory są elementem polskiego systemu rozpoznawczo-uderzeniowego Gladius, który w grudniu bieżącego roku zostanie dostarczony do Wojsk Rakietowych i Artylerii (WRiA).

W maju 2022 r. Mariusz Błaszczak, szef MON-u zatwierdził umowę na dostawę 4 bateryjnych modułów bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS wraz z pakietami szkoleniowym i logistycznym. Zaznaczał wówczas, że jest to "nowoczesny sprzęt polskiej produkcji. To jest sprzęt, który został opracowany w polskiej firmie, a opracowanie tego sprzętu wynikało również z pozyskiwania doświadczeń związanych z wojną, jaka toczy się za naszą wschodnią granicą".

Dostawcą systemów Gladius jest bowiem GRUPA WB. To właśnie przedsiębiorstwo tworzy systemy poszukiwawczo-uderzeniowe, które polska armia może wykorzystać do precyzyjnego rażenia celów na donośności 100 km oraz do prowadzenia rozpoznania obrazowego z powietrza.