Paragwaj się zbroi. Zamawia samoloty znanego producenta.

– Jesteśmy szczęśliwi mogąc ogłosić, że sprzedaliśmy sześć A-29 do Paragwaju. To bardzo dobra wiadomość dla naszej firmy. Wiele kolejnych państw wyraża zainteresowanie tym samolotem – powiedział Bosco da Costa Junior, prezes Embraera do spraw wojskowych wspominając przy okazji o toczących się negocjacjach z Portugalią.

A-29 jest wytrzymały i wszechstronny, może operować z nieutwardzonych pasów startowych w wysuniętych bazach operacyjnych z niewielkim wsparciem logistycznym. A-29 są przeważnie wykorzystywane do walki z różnego rodzaju rebeliantami i innymi formacjami nieregularnymi w krajach Ameryki Południowej i Azji. Jednym z ciekawszych zastosowań tego samolotu jest przechwytywanie i ewentualne zestrzeliwanie samolotów przemytników narkotyków. Samolot został wybrany przez ponad 15 sił powietrznych na całym świecie, w tym US Air Force, które wykorzystują go do szkolenia sił specjalnych.