Ochronią amerykańskie myśliwce przed rakietami. Te wabiki mają być jednymi z najlepszych

– Tworząc dwuzakresowy wabik, będziemy bazować na latach doświadczeń z produkcji i zastosowania systemu zakłócającego o dużej mocy AN/ALE-55 – powiedział Don Davidson, dyrektor linii produktów Advanced Compact Electronic Warfare Solutions w BAE Systems. – Dwupasmowy wabik zapewni szerokie możliwości, które można dostosować do różnych samolotów i które można aktualizować w celu stawienia czoła nowym zagrożeniom.

Dwuzakresowy wabik zawiera specjalne płytki drukowane, produkowane przez firmę we własnym zakresie, zapewniające lepszą wydajność i większe możliwości przy zmniejszonych rozmiarze, wadze i pobieranej mocy. DBD stanowi integralną część całościowego, wielowarstwowego rozwiązania BAE Systems służącego do ochrony statków powietrznych, o nazwie Intrepid Shield. Ma ono gwarantować platformom latającym swobodę manewru w przestrzeni bardzo nasyconej nieprzyjacielskimi środkami rażenia, przy wykorzystaniu pełnego widma elektromagnetycznego do wykrywania, identyfikacji i przeciwdziałania zaawansowanym zagrożeniom.