Niepokojące ruchy Rosjan. Na lotnisku pojawiło się wiele bombowców

Zdjęcia satelitarne, które pokazują rosyjskie bombowce strategiczne w bazie lotniczej Ołenia pochodzą z 15 maja br. Jest to jedna z głównych baz, którą Rosjanie wykorzystują do przeprowadzania masowych ataków rakietowych na Ukrainę.

Szacunki Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii i Głównej Dyrekcji Wywiadu Ministerstwa Obrony Rosji wskazują, że Kreml posiada łącznie ok. 40 bombowców Tu-95MS i Tu-22M3. Oznacza to, że obecnie w bazie Ołenia znajduje się blisko jedna trzecia floty tych bombowców. Dla kontrastu warto przypomnieć, że pod koniec kwietnia 2024 r. w tej bazie znajdowało się tylko sześć bombowców Tu-22M3, o czym przypomina Defence Express.

Według serwisu przeniesienie kolejnych bombowców do bazy Ołenia sugeruje, że Rosja najprawdopodobniej przygotowuje się do nowych ataków na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. Dodatkowo takie ruchy Kremla mogą być motywowane chęcią ochrony najcenniejszych samolotów i obawami przed potencjalnymi atakami ukraińskich dronów dalekiego zasięgu. Niewykluczone, że samoloty transportowe An-12 widoczne w bazie Ołena są wykorzystywane do dostarczania pocisków manewrujących.