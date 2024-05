US Navy wybiera nowe samoloty. Marynarka trzyma szczegóły w tajemnicy

Jest to dosyć zaskakujące, ponieważ pierwsze informacje o nowych samolotach dla programu UJTS pojawiły się już w 2020 roku, a wszystko wskazuje, że program jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Latem zeszłego roku rozesłano do producentów prośby o informacje na temat ich samolotów. Już wtedy wskazano, że zamówienie jest planowane na 2026 rok budżetowy i będzie dotyczyło minimum 145 samolotów przy rocznej produkcji na poziomie dwudziestu pięciu egzemplarzy.

Jeśli harmonogram zostanie utrzymany, wydaje się, że podawany już cztery lata temu termin wprowadzenia nowych samolotów do służby ustalony na rok 2028 zostanie dotrzymany. Tym bardziej, że US Navy zainteresowana jest wyłącznie samolotami dostępnymi już na rynku i wymagającymi jedynie pewnych modyfikacji.

Nowe samoloty mają unowocześnić szkolenie na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym. W porównaniu z będącymi w służbie T-45 mają się odznaczać lepszymi wskaźnikami sprawności technicznej, a zachowaniem w powietrzu i wyposażeniem kabiny mają jak najbardziej przypominać samoloty bojowe, na których docelowo będą latali kursanci. Poza samolotami marynarka wojenna kupi również symulatory, materiały edukacyjne i inne niezbędne wyposażenie. Chociaż czasu zostało niewiele, US Navy, gdy sama ostatecznie ustali wymagania, planuje jeszcze wysłać do producentów ostateczne zapytania ofertowe.

Do tej pory swoje starania o zdobycie kontraktu na dostarczenie samolotów dla US Navy potwierdziły trzy zespoły, te same, które rywalizowały o kontrakt na nowy samolot szkolenia zaawansowanego dla US Air Force. Pierwszym jest konsorcjum Lockheeda Martina i Korea Aerospace Industries oferujące TF-50N – morską wersję popularnego samolotu szkolno-treningowego KAI T-50 Golden Eagle. Drugi zespół tworzą Textron Aviation Defense i Leonardo oferujące M-346N – również będącego znawalizowanym wariantem lądowego samolotu szkolno-treningowego M-346 Master. Trzecim potwierdzonym konkurentem jest Boeing z morskim wariantem T-7A Red Hawka, który przed laty wygrał konkurs organizowany przez siły powietrzne.

To dlatego, że myśliwce F-35C dysponują zdolnością do niemal automatycznego lądowania za pomocą systemu JPALS (Joint Precision Approach and Landing System). Bazuje on na systemie nawigacji satelitarnej GPS i łączy z dużą dokładnością systemy nawigacyjne samolotu z systemami kierowania ruchem lotniczym na lotniskowcu czy uniwersalnym okręcie desantowym. W ten sposób umożliwia przeprowadzenie bezpiecznego lądowania w każdych warunkach atmosferycznych z centymetrową precyzją. Dla zwiększenia bezpieczeństwa system jest zabezpieczony przed możliwością zakłócenia sygnału satelitarnego. O jego dokładności świadczy to, że będzie wykorzystywany również do całkowicie automatycznego lądowania bezzałogowych samolotów MQ-25.