Nowy moździerz samobieżny US Army. Zastąpi wysłużony sprzęt

Jest to już kolejna wersja specjalistyczna transportera AMPV, który w najbliższych latach stanie się podstawowym transporterem opancerzonym US Army i zastąpi w tej roli wiekowe M113. Do tej pory opracowano już transporter piechoty, a jesienią 2023 r. zaprezentowano także prototyp wozu przeznaczonego do niszczenia dronów AMPV CUAS (Counter UAS).

Wóz został opracowany we współpracy US Army, BAE Systems, Patrii i Kongsberga. Jest to kolejny po AMPV CUAS przykład szybkiej adaptacji transportera do nowych zadań. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu systemu ExMEP (External Mission Equipment Package). Jest to jest wymienna płyta stropu kadłuba, która wzmacnia konstrukcję kadłuba transportera i umożliwia szybką instalację innego wyposażenia zadaniowego. Wykorzystanie podwozia certyfikowanego i standaryzowanego już transportera i instalowanie na nim jedynie nowych modułów misyjnych znacznie skraca czas i redukuje koszty związane z opracowywaniem kolejnych wersji specjalistycznych.

NEMO to moździerz kaliber 120 mm mogący strzelać zarówno ogniem pośrednim jak i bezpośrednim (na wprost). Urządzenie oferuje tryb strzelania, w którym kilka granatów wystrzelonych jeden po drugim i lecących po różnych trajektoriach spadnie na cel w tym samym momencie. W tym trybie można wystrzelić do pięciu pocisków w ciągu 25 sekund. Ogień można prowadzić w czasie postoju, a także w czasie jazdy. W ciągu kilku kolejnych miesięcy moździerz będzie przechodził próby poligonowe.

Prototyp transportera AMPV z moździerzem wieżowym NEMO © BAE Systems

– Przekazanie tego wozu wojskom lądowym do testowania jest ważnym krokiem w kierunku stworzenia wielofunkcyjnego systemu pozwalającego żołnierzom na utrzymanie przewagi na polu bitwy. Pomysł stworzenia AMPV w wersji moździerza wieżowego narodził się w 2022 r. w czasie dyskusji z przedstawicielami US Army na temat możliwości, którymi chcieliby dysponować – powiedział dyrektor programu AMPV w BAE Systems Bill Sheehy.

W tej chwili w produkcji znajduje się już wariant moździerza samobieżnego oznaczony M1287 MCP. US Army planuje kupić co najmniej 386 sztuk tego pojazdu. Różnica pomiędzy M1287 MCP, a zaprezentowanym prototypem polega na tym, że ten pierwszy przenosi klasyczny moździerz ładowany przez żołnierza na odkrytej platformie transportowej. Zastosowanie systemu NEMO nie tylko zwiększa szybkostrzelność i oferuje większe możliwości, ale zapewnia również większą ochronę żołnierzom, którzy są całkowicie schowani pod pancerzem.

Następca M113

AMPV w ciągu kilku lat stanie się podstawowym transporterem opancerzonym US Army i zastąpi w tej roli transportery M113 wywodzące się z lat 60-tych. W porównaniu do poprzednika AMPV oferuje większą mobilność taktyczną, większą ochronę załogi i przeżywalność oraz znacznie większy zapas mocy pozwalający na instalację dodatkowych systemów i uzbrojenia.

Wieża jest zainstalowana na platformie ExMEP umożliwiającej szybką integrację transportera z nowym wyposażeniem specjalistycznym © BAE Systems

W zależności od wariantu i zainstalowanego wyposażenia specjalistycznego masa całkowita AMPV sięga niecałych 40 ton. Wóz rozpędza się do 60 km/h. Przy średniej prędkości 48 km/h zasięg wynosi 360 km. Napęd stanowi silnik wysokoprężny Cummins VTA903 o mocy 675 KM. Taki sam silnik jest używany w bwp Bradley i samobieżnych armatohaubicach M109 Paladin.

W tej chwili opracowano pięć wariantów transportera AMPV: ogólnego przeznaczenia M1183 GP, nosiciela moździerza M1287 MCP, wozu dowodzenia M1286 MC, wozu ewakuacji medycznej M1284 MEV i ambulansu M1285 MTV. Dotychczasowe plany mówią o zamówieniu co najmniej 522 pojazdów ogólnego przeznaczenia, 386 moździerzy, 993 wozów dowodzenia, 790 wozów ewakuacji medycznej i 216 ambulansów.

Wersja bazowa transportera AMPV © BAE Systems

Produkcja niskoseryjna ruszyła w 2019 r., a pierwsze pojazdy dostarczono do 1. Pancernego Brygadowego Zespołu Bojowego 3. Dywizji Piechoty w marcu 2023 roku. W tym samym miesiącu BAE Systems otrzymał kontrakt za zakup materiałów do produkcji wozów seryjnych. W roku budżetowym 2024 US Army planuje kupić 91 AMPV w różnych wersjach. Liczba ta może się zwiększyć, ponieważ Kongres może przeznaczyć na ten cel dodatkowe środki ze specjalnego funduszu na wsparcie Ukrainy. US Army przekazała Ukrainie 400 M113, a w ich miejsce możliwe jest zakupienie dodatkowych 154 AMPV. Po rozkręceniu produkcji seryjnej tempo wytwarzania ma sięgnąć szesnastu AMPV miesięcznie.