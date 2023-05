Nowe samoloty do szkolenia greckich pilotów. Takie same jak polskie

Pierwsze dwa M-346 zostały dostarczone do bazy sił powietrznych w Kalamacie. To właśnie tam powstaje szkoła lotnicza International Flight Training Centre (IFTC). Model budowy i funkcjonowania szkoły jest ciekawy i nietypowy, bowiem jej powstanie opiera się na umowie międzyrządowej zawartej między Grecją i Izraelem w 2021 roku.

Grecka szkoła będzie wzorowana na izraelskim systemie szkolenia, którego rdzeń stanowi baza Hatzerim. Dzięki temu, że oba kraje używają identycznych samolotów do szkolenia podstawowego, przeniesienie sprawdzonych rozwiązań z jednego kraju do drugiego będzie dużo łatwiejsze. Izraelskie ministerstwo obrony nie wyklucza, że w przyszłości grecka i izraelska szkoła pilotów mogą nawiązać jakiś rodzaj bliższej współpracy.

Do tej chwili w bazie Kalamata ukończono budowę pierwszego budynku, w którym będzie prowadzone szkolenie. Zamówione symulatory i inne wyposażenie szkoleniowe ma być zainstalowane do końca czerwca. Można się spodziewać, że naziemna część kompleksu również będzie wzorowana na rozwiązaniach izraelskich. Tam kompleks składa się z kilku symulatorów połączonych w sieć, co umożliwia bezpieczne trenowanie lotów w formacji. Realistyczne odwzorowanie warunków lotu daje uczniom możliwość ćwiczenia procedur awaryjnych na poziomie zaawansowanym i umożliwia symulowanie skomplikowanych scenariuszy dla jednego bądź grupy pilotów.

Te samoloty w żadnym stopniu nie spełniają wymogów oczekiwanych od samolotu mającego przygotować do latania i walki na myśliwcach czwartej i piątej generacji. A takich Grecy będą mieli coraz więcej. Obecnie są w trakcie modernizacji swoich F-16 do wersji F-16V oraz są w trakcie odbierania francuskich myśliwców wielozadaniowych Rafale. W dalszej kolejności Grecy mają zamiar kupić myśliwce piątej generacji F-35. Nowe samoloty o znacznie większych możliwościach, a nierzadko też o innej filozofii prowadzenia walki wymagają także nowego podejścia do szkolenia. We współczesnym samolocie bojowym głównym zadaniem pilota nie jest samo sterowanie samolotem, ale obsługa wszystkich sensorów i systemów uzbrojenia w nim zainstalowanych. Stąd w M-346 jest zaimplementowany system symulowania różnego rodzaju sensorów, w tym radaru i typów uzbrojenia.