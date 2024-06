Mocarstwo zakupi kolejne F‑35. Chce ich znacznie więcej

Brytyjskie lotniskowce typu Queen Elizabeth są przystosowane do przenoszenia około 30 F-35B, a już zdarzało im się wychodzić w morze jednocześnie. To oznacza, ze tylko dla wyposażenia samych lotniskowców potrzebne jest około 60 samolotów, a najlepiej więcej, ponieważ część zawsze jest wykorzystywana do szkolenia na lądzie, a trzeba jeszcze uwzględnić zapas na wypadek remontów czy usterek. A F-35 znany jest z awaryjności. Do tego dochodzą potrzeby sił powietrznych. Dlatego zapowiedź zakupu dodatkowych 27 egzemplarzy, które pozwolą na utworzenie trzeciej eskadry uzbrojonej w F-35B spotyka się z entuzjazmem lotników. Jeśli kontrakt rzeczywiście zostanie podpisany w ciągu najbliższych tygodni, dostawy samolotów powinny być zrealizowane pod koniec bieżącej dekady.

Obecny rząd powrócił do idei zakupu łącznie 138 F-35. Miało by się to stać do połowy lub do końca przyszłej dekady. Nie wiadomo na razie, które wersje samolotów byłyby zamawiane w przyszłości. Przed laty, kiedy decydowano o kształcie brytyjskiej floty F-35, ścierały się dwie koncepcje. Pierwsza mówiła o zakupie i konwencjonalnych F-35A dla sił powietrznych i F-35B skróconego startu i pionowego lądowania dla marynarki wojennej. Według drugiej koncepcji należało kupić tylko F-35B żeby uzyskać pełną wymienność samolotów pomiędzy lotnictwem i marynarką wojenną. Ostatecznie zwyciężyła ta druga koncepcja, ale w przyszłości mogą nastąpić pewnie zmiany. F-35B może operować z lotniskowców za to zabiera mniej uzbrojenia i ma mniejszy zasięg niż F-35A. Ponadto lądowa wersja myśliwca jest znacząco tańsza.