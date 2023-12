AW101 Merlin dla Marynarki Wojennej. Mogą zwalczać nawet okręty podwodne

"W 44. Bazie Lotnictwa Morskiego na lotnisku w Darłowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie procesu przyjmowania do eksploatacji w Brygadzie Lotnictwa Marynarki Wojennej śmigłowców wielozadaniowych AW101" - poinformowało Dowództwo Generalne. Dodało też, że trzy z czterech zamówionych maszyn znajdują się już w Darłowie. Czwarta jest jeszcze w PZL Świdnik, a do Darłowa dotrze najprawdopodobniej na początku 2024 r.

Umowa na zakup czterech śmigłowców AW101 Merlin została zawarta w kwietniu 2019 r. z PZL-Świdnik. Jej wartość wynosiła 1,65 mld złotych brutto. Początkowo przewidywano, że dostawy maszyn zakończą się w 2022 r. Ostatecznie termin oddania śmigłowców nieco się wydłużył, a pierwszy egzemplarz dotarł do Polski w sierpniu. Merliny zastąpią dotychczas używane śmigłowce morskie Mi-14PŁ i PŁ/R. AW101 Merlin w przyszłości mają również trafić do 25. Brygady Kawalerii Powietrznej . MON planowało zamówić 22 takie maszyny, które pełniłyby rolę śmigłowców transportowych, razem z lżejszymi śmigłowcami wsparcia, czyli już zamówionymi 32 egzemplarzami AW149.

AgustaWestland AW101 to wielozadaniowe śmigłowce światowej klasy będące efektem współpracy włosko-brytyjskiej, które na stałe zagościły na wyposażeniu wielu armii świata i zostały sprawdzone w warunkach bojowych. Cechuje je przede wszystkim duży zasięg, wytrzymałość, a także wszechstronność, co pozwala na ich dostosowanie do pełnienia szerokiej gamy podstawowych i pobocznych ról. Eksperci pozytywnie oceniają tę konstrukcję, niektórzy mówią nawet, że są to jedne z najlepszych śmigłowców wojskowych w swojej klasie.