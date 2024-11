Koniec Lakoty? US Army szuka nowego śmigłowca szkolnego

Amerykańskie wojska lądowe zaczęły się rozglądać za nowym śmigłowcem szkolenia pod­sta­wo­wego. Proces jest jeszcze w powijakach, nie wiadomo, jaki ostatecznie będzie mieć zakres i czy kiedykolwiek wyjdzie poza stadium przygo­to­wawcze. Jeśli jednak zostanie doprowadzony do pomyślnego końca w pełnej skali, naj­praw­do­po­dob­niej będzie to podzwonne dla śmigłowców UH-72 Lakota w US Army.