Francja podjęła decyzję. Zbuduje nowa broń

Nieco później głos zabrał szef Generalnej Dyrekcji Uzbrojenia (DGA) Emmanuel Chiva, który przedstawił dwie opcje. Pierwszą było kupno HIMARS-ów, które są już od lat produkowane, a co najważniejsze sprawdzone w walce. Drugą opcją było opracowanie nowego systemu, samodzielnie lub w ramach współpracy europejskiej.

W czerwcu minister Lecornu odrzucił rozwiązanie europejskie, co nie dziwi po wszystkich przebojach towarzyszących takim projektom, żeby wspomnieć tylko następnej generacji czołg MGCS, skoro przy wojskach lądowych jesteśmy.

"Rozwiązanie suwerenne" poparł także generał Pierre Schill, szef sztabu Armée de Terre. Wskazał on na dwa istotne atuty takiego podejścia. Po pierwsze: nie będzie ewentualnych ograniczeń w użyciu systemu ze strony państwa sprzedającego. Po drugie: nie będzie ograniczeń w eksporcie. To drugie jest polem ciągłych utarczek we wspólnych projektach z Niemcami, dla których wielu tradycyjnych klientów Francji jest na czarnej liście ze względu na łamanie praw człowieka.