Rzadko zdarza się, aby jakikolwiek dowódca bez ogródek przyznał, że formacja czy rodzaj sił zbrojnych, którym dowodzi, znajduje się w zapaści i nie jest zdolny do działań. Takim wyjątkiem od reguły okazał się admirał floty Angus Topshee, dowódca kanadyjskiej marynarki wojennej. W krótkim filmie opublikowanym na oficjalnym profilu Royal Canadian Navy (RCN) w serwisie YouTube stwierdził, iż stan floty jest fatalny i nie ma żadnej gwarancji, że będzie ona w stanie wykonać wszystkie powierzone jej zadania. Dodatkowo program budowy nowych fregat rakietowych, Canadian Surface Combatant, praktycznie nie posuwa się naprzód, a pomimo to drenuje budżet obronny.

Topshee powiedział, że głównymi bolączkami trapiącymi kanadyjską flotę są: chroniczny brak funduszy i personelu, znaczne zużycie okrętów oraz właśnie brak postępów w programie Canadian Surface Combatant. Najwięcej we znaki daje się jednak dowództwu ograniczony personel. Liczba wakatów na niektórych kluczowych stanowiskach sięga nawet powyżej 20% stanu etatowego. Topshee dodał, że przez ostatnią dekadę nigdy nie udało się dostarczyć wymaganej liczby rekrutów do służby.

Obecnie na różnym etapie rekrutacji ma znajdować się niecałe 500 osób, z czego niespełna 100 pochodzi z najnowszego programu pilotażowego, pozwalającego zaciągnąć się na roczny kontrakt. Według wyliczeń co roku do służby w marynarce wojennej należy przyjmować około 1200 osób, aby w płynny sposób pozwolić na wymianę pokoleniową personelu.

Do tego czasu konieczne staje się pozostawienie w służbie wszystkich fregat typu Hallifax. Zbudowane na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku fregaty miały żywotność przewidzianą na trzy dekady eksploatacji. Jako że są one jedynymi okrętami stricte bojowymi w kanadyjskiej flocie, konieczne staje się wydłużenie okresu ich przydatności do służby o piętnaście lat. Pierwsza fregata zostanie wycofana z eksploatacji dopiero, kiedy cztery CSC rozpoczną służbę w kanadyjskiej flocie.

Co jest główną przyczyną opóźnień i wzrostów kosztów? Z biegiem czasu marynarka wojenna postanowiła wprowadzać liczne zmiany do projektu, co odsuwa w czasie rozpoczęcie prac i podnosi koszty. Przykładem jest wprowadzenie obok opracowanego w Kanadzie systemu zarządzania walką CMS330 amerykańskiego systemu Aegis – znacząco podnosi to możliwości, ale i koszty, oraz wymaga zmian w konstrukcji. Planowane jest jednak przyspieszenie prac, stocznia Irving Shipbuilding, mająca odpowiadać za budowę fregat, otrzymała 463 miliony dolarów dofinansowania na rozbudowę możliwości produkcyjnych.