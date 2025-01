Birma kupiła rosyjskie myśliwce. Dostawy dobiegły końca

Zakończyły się dostawy sześciu rosyjskich myśliwców Su-30SME do Birmy (Mjanmy). Ostatni samolot został dostarczony w połowie grudnia zeszłego roku. Chociaż liczba samolotów może wydawać się niewielka, ich przybycie oznacz poważny skok możliwości dla birmańskich sił powietrznych. Umowa na zakup samolotów została podpisana w 2018 r. Jej wartość jest szacowana na 400 mln dolarów.

Su-30SME to eksportowy wariant podstawowego myśliwca rosyjskich sił powietrznych Su-30SM. W odróżnieniu od eksportowanych wcześniej Su-30MKI i pochodnych, w tym wariancie wszystkie elementy awioniki pochodzenia zachodniego zostały wymienione na rosyjskie. Jest to związane ze wstrzymaniem dostaw i sankcjami nałożonymi na Rosję po agresji na Ukrainę. Samolot jest napędzany dwoma silnikami AL-31FP pozwalającymi na rozpędzenie się do prędkości Mach 1,75. Silniki są wyposażone w dysze o sterowanym wektorze ciągu zapewniające samolotowi wyjątkową zwrotność.

Birma postawiła na rosyjskie myśliwce

Normalna masa startowa wynosi 26 ton, a maksymalna masa startowa sięga 34 ton. Przy ciągu silników szacowanym na około 25 ton daje to stosunek mocy do masy poniżej 1:1, co jest wynikiem słabym, rzadko spotykanym we współczesnych myśliwcach. Dla F-16 ten wskaźnik wynosi 1,09, dla Eurofightera 1,15, a dla rosyjskiego Su-35 1,30. Na dwunastu węzłach pod skrzydłami i kadłubem można podwiesić 8000 kg uzbrojenia.

Wietnamski Su-30MK2 © Hoangprs5 (CC BY-SA 4.0)

Myśliwiec jest wyposażony w radar Bars-R zdolny do równoczesnego śledzenia piętnastu celów i naprowadzania uzbrojenia na cztery z nich w tym samym czasie. Dodatkowo jest wyposażony w zainstalowany na dziobie pasywny czujnik do wykrywania samolotów w podczerwieni. W podczepianych zasobnikach może przenosić laserowe wskaźniki celów dla broni kierowanej oraz różnego rodzaju sensory, na przykład kamery termowizyjne dla lepszego rozpoznania celów lądowych. Ponadto pilot dysponuje celownikiem zintegrowanym z hełmem. Chociaż opisane wyposażenie jest porównywalne z zachodnim, Su-30SME jest samolotem mniej zaawansowanym pod względem wymiany danych i działaniu na sieciocentrycznym polu walki. Jest to bardziej myśliwiec w dawnym stylu.

Birmańskie siły powietrzne

Birmańskie siły powietrzne dysponują stosunkowo liczną flotą samolotów, ale w dużej mierze jest ona niesprawna. Birma jest biednym państwem targanym ciągłymi konfliktami wewnętrznymi, którego nie stać na utrzymanie w dobrym stanie technicznym licznej floty samolotów. Podstawowym typem myśliwca birmańskich sił powietrznych jest MiG-29. W służbie pozostaje ponad 30 egzemplarzy tego myśliwca, ale tylko niewielka część z nich jest w stanie gotowości do lotu.

Ponadto w zeszłej dekadzie Birma otrzymała 16 chińsko-pakistańskich myśliwców JF-17, ale co najmniej kilka egzemplarzy jest uziemionych z powodu słabej jakości wykonania i pęknięć strukturalnych. Do tego w służbie są starsze chińskie samoloty Nanchang Q-5 i Chengdu J-7. Na tym tle Su-30SME będą skokiem jakościowym i znaczącym wzmocnieniem potencjału.

Birmańskie siły powietrzne koncentrują się na zadaniach wsparcia wojsk lądowych i przeciwpartyzanckich. Jest to pokłosie zamachu stanu zorganizowano 1 lutego 2021 r. Armia aresztowała przywódców partii National League for Democracy, w tym Aung San Suu Kyi oraz prezydenta Win Myint’a i przejęła władzę. Wprowadzono stan wyjątkowy, zakaz zgromadzeń i godzinę policyjną.

Su-30SM sił powietrznych Kazachstanu © Alexey Korshunov (CC BY-SA 4.0)

W rezultacie największe zbrojne organizacje etniczne zintensyfikowały działalność antyrządową na kontrolowanych przez siebie terenach, co spotkało się z atakami ze strony wojsk lojalnych wobec puczystów, w tym sił powietrznych. Samoloty wielokrotnie atakowały pozycje ugrupowań antyrządowych doprowadzając do śmierci wielu cywili. Dzięki dużemu zasięgowi, nowoczesnym sensorom i dużej masie przenoszonego uzbrojenia Su-30SME dodatkowo zwiększają zdolności junty wojskowej do atakowania przeciwników.