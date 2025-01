Nagranie z kokpitu S‑27. Pokazuje, co potrafią ukraińscy piloci

Nagranie, które zostało udostępnione w mediach społecznościowych pokazuje pilota Su-27 z ukraińskiej 39. Brygady Lotnictwa Taktycznego. Widoczne są zarówno ujęcia z kokpitu, jak i momenty uderzeń na rosyjskie cele. Te jednak nie zostały ujawnione. Wiadomo jednak, że uderzenia były przeprowadzane przy użyciu amerykańskich bomb szybujących GBU-39 SDB. Są to precyzyjne bomby lotnicze zaprojektowane do wykonywania misji uderzeniowych z dużą dokładnością i minimalnymi stratami ubocznymi.

Bomby GBU-39 SDB są zrzucane z pokładu Su-27. Ten ciężki, wielozadaniowy samolot myśliwski czwartej generacji został opracowany w latach 70. jako odpowiedź na amerykańskie F-15 Eagle. Zaprojektowano go z myślą o przechwytywaniu wrogich samolotów i zapewnianiu dominacji w powietrzu. Su-27 zbudowany w układzie dwusilnikowego, wolnonośnego średniopłata ma charakterystyczną konstrukcję z kadłubem o wygiętej osi i zmiennym przekroju oraz dużymi skrzydłami. To właśnie jego budowa pozwla ma na osiąganie niezwykłych właściwości manewrowych, czego przykładem są m.in. dokonania ukraińskich pilotów.

Dzięki dwóm potężnym silnikom AL-31F myśliwiec ten osiąga prędkość maksymalną przekraczającą 2,35 Ma, a jego zasięg operacyjny wynosi ponad 3500 kilometrów. Co więcej, Su-27 jest zdolny do lotu z dużym kątem natarcia. To w połączeniu z jego zaawansowanym systemem sterowania umożliwia wykonywanie widowiskowych manewrów, takich jak chociażby słynna "Kobra Pugaczowa", uznawana za jedną z najtrudniejszych figur akrobacji lotniczej. Jak wyjaśniał Łukasz Michalik, dziennikarz WP Tech, dla obserwującego ten manewr widza wygląda on, jakby samolot zaprzeczał prawom fizyki i przez chwilę leciał spodem kadłuba do przodu.