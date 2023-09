Amerykańska "Flota Duchów" zmieniła lokalizację. Zawinęła do Japonii

Wraz z pierwszym dniem maja Flota Pacyfiku Stanów Zjednoczonych (USPACFLT) rozpoczęła ćwiczenia o kryptonimie Unmanned Systems Integrated Battle Problem (UxS IBP) 23.1, w ramach których sprawdzono przede wszystkim poprawność użycia dużych uzbrojonych platform bezzałogowych w działaniach sił połączonych oraz potencjalne drogi rozwoju koncepcji stosowania dużych okrętów bezzałogowych. Trzy miesiące później zauważono przebazowanie czterech jednostek: Mariner, Ranger, Sea Hunter oraz Seahawk do bazy amerykańskiej marynarki wojennej Pearl Harbor–Hickam na Hawajach.

Kontradmirał Casey Moton, dyrektor programu Unmanned and Small Combatants stwierdził, że oddelegowanie dwóch uzbrojonych bezzałogowców w region Indo-Pacyfiku pozwala prowadzić misje patrolowe. Dzięki temu amerykańskie dowództwo nie musi delegować droższych w eksploatacji klasycznych okrętów wraz z ich licznymi załogami, skoro część ich zadań mogą przejąć tańsze jednostki bezzałogowe .

W 2018 roku Amerykanie uruchomili program Ghost Fleet Overlord, którego celem jest opracowanie stosunkowo tanich w pozyskaniu i eksploatacji dużych bezzałogowców. Nie byłoby w tym nic szczególnego, w końcu jednostki bezzałogowe odgrywają coraz większą rolę w działaniach na morzu, głównie w zwalczaniu min morskich, jednak amerykańskie USV mają być uzbrojone w wyrzutnie pionowe VLS osiągając przy tym rozmiary od 60 do 90 metrów i wyporność rzędu 2000 ton.

Obecne plany zakładają pozyskanie do dziesięciu dużych nawodnych bezzałogowców LUSV. Pierwsza jednostka miałaby zostać zakupiona w 2025 roku, a dziewięć pozostałych do roku 2028.

Jednocześnie trwają jednak prace nad dookreśleniem ostatecznych wymagań technicznych oraz doktryny użycia USV w zespołach składających się tylko i wyłącznie z platform autonomicznych oraz przy współdziałaniu z załogowymi okrętami. W tym celu w maju 2019 roku, utworzono jednostkę testową SURFDEVRON ONE.

Obecnie testy prowadzone są na czterech bezzałogowcach. Dwa z nich – Ranger oraz Nomad – to dawne statki cywilne, zaadaptowane do nowej funkcji. Najnowszy z USV – Mariner – został wprowadzony do służby w ubiegłym roku i został wybudowany od postaw na bazie wniosków z eksploatacji poprzednich bezzałogowców. Ostatnim z całej czwórki jest trimaran Sea Hunter będący platformą testową dla systemów zwalczania okrętów podwodnych. Kolejna jednostka – Vanguard, bliźniak Marinera, znajduje się w budowie.