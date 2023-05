USA uzbraja bezzałogowy okręt. Zaokrętowano izraelski miotacz dronów

Bezzałogowe statki LRUSV (Long Range Unmanned Surface Vessel System) zostały stworzone przez firmę Metal Shark z Luizjany na zlecenie Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Firma wygrała kontrakt na budowę statków w 2021 roku i już wtedy dostarczyła jeden egzemplarz wyposażony w prototypową wyrzutnię izraelskiej amunicji zaporowej Hero-120. Niedawno podano do publicznej informacji wiadomość o wyposażeniu w system większej ilości okrętów.

Piechota morska nazywa LRUSV statkiem "półautonomicznym" co oznacza, że może on wykonywać określone zadania na polu bitwy po otrzymaniu instrukcji od operatora. Metal Shark podkreśla, że statki są zdolne do "długich autonomicznych podróży" i mogą być połączone w jedną sieć z innymi autonomicznymi jednostkami. W razie potrzeby mogą też na pokład zabrać ograniczoną liczebnie załogę.