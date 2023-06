"Zaginiony świat" mikrobów sprzed ponad miliarda lat

Skamieniałe ślady biomarkerów pochodzących sprzed ponad półtora miliarda lat ujawniły całą społeczność nieznanych wcześniej organizmów, które niegdyś zdominowały życie na Ziemi. Różniły się one od złożonego życia, jakie znamy dzisiaj, strukturą komórkową i prawdopodobnie metabolizmem. Naukowcy przypuszczają, że mogły to być pierwsze drapieżniki na planecie i to one mogły dać początek współczesnym roślinom i zwierzętom.