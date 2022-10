Czarne żaby z Czarnobyla. Przyspieszona ewolucja w akcji

Polskie żubry trafią do Czarnobyla. Eksperci czekają na odpowiedni moment

Ubarwienie skóry tych płazów jest w przeważającej mierze jasnozielone, natomiast sporadycznie można natrafić na przedstawicieli o ciemniejszym ubarwieniu . Tak jest w normalnych warunkach, lecz badania naukowców pokazały, że płazy znalezione w strefie wykluczenia cechowały się ciemniejszym zabarwieniem i częściej dało się natknąć na żaby czarne jak smoła. Demonstracja jest widoczna na zdjęciu autorstwa uczonych Germán Orizaola oraz Pablo Burraco , CC BY 4.0 .

Autorzy badania, Germán Orizaola i Pablo Burraco podkreślają, że potrzebne będą dalsze badania, jednak na ten moment są zdania, że czarne żaby są efektem wysokiego promieniowania tuż po katastrofie czarnobylskiej. Płazy o ciemniejszym zabarwieniu miały wyższe prawdopodobieństwo przetrwania w takim środowisku i to właśnie one przekazały swoje geny dalej. Wyjaśniałoby to dlaczego w obszarach narażonych na wysokie poziomy promieniowania, naukowcy znajdują więcej żab o ciemnym zabarwieniu.