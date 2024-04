Skąd się wzięło "serce" Plutona? Naukowcy znaleźli rozwiązanie zagadki

Pluton został on odkryty przez amerykańskiego astronoma Clyde’a Williama Tombauga w 1930 roku. Do 2006 roku uznawany był za dziewiątą planetę Układu Słonecznego, ale potem został zdegradowany do planety karłowatej. Degradacja ta związana jest z jego masą, która wynosi ok. 0,002 masy Ziemi. Niektóre księżyce planet, m.in. Ganimedes, Tytan czy Europa, a nawet Księżyc mają większą masę od Plutona.