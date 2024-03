Lodowe planety karłowate na rubieżach Układu Słonecznego mogą skrywać podpowierzchniowe oceany

W nowo opublikowanej pracy zespół astronomów z pomocą JWST zmierzył skład powierzchni planet karłowatych, w szczególności stosunek deuteru (ciężkiego wodoru, D) do wodoru (H) w metanie. Uważa się, że deuter powstał podczas Wielkiego Wybuchu, a wodór jest najobficiej występującym pierwiastkiem we Wszechświecie. Stosunek deuteru do wodoru na ciele planetarnym dostarcza informacji o pochodzeniu, historii geologicznej i ścieżkach powstawania związków zawierających wodór.

- Umiarkowany stosunek deuteru do wodoru, który zaobserwowaliśmy za pomocą JWST, przeczy obecności pierwotnego metanu na starożytnej powierzchni. Pierwotny metan miałby znacznie wyższy stosunek deuteru do wodoru – powiedział Glein. - Zamiast tego stosunek deuteru do wodoru wskazuje na geochemiczne pochodzenie metanu, który jest prawdopodobnie wytwarzany we wnętrzu planet karłowatych. Stosunek deuteru do wodoru jest jak okno. Możemy go używać do zaglądania pod powierzchnię. Nasze dane sugerują, że w skalistych jądrach tych światów panuje podwyższona temperatura, w wyniku której może dojść do powstania metanu. Może również tam powstać azot cząsteczkowy (N2), co widzimy na Eris. Gorące jądra tych obiektów mogą również wskazywać na obecność ciekłej wody pod ich lodowymi powierzchniami – podkreślił Glein.