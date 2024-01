Rośliny "rozmawiają" ze sobą. Naukowcy mają nagranie

Naukowcy z pod kierunkiem profesora Masatsugu Toyoty z Uniwersytetu Saitama w Japonii przyjrzeli się bliżej substancjom chemicznym biorącym udział w tej komunikacji oraz temu, co dzieje się w roślinach na poziomie molekularnym. Uczeni zarejestrowali na nagraniu "rozmowy" między roślinami za pośrednictwem LZO i ujawnili, w jaki sposób LZO są wchłaniane przez rośliny, inicjując reakcje obronne.

Choć tego nie widzimy, rośliny otoczone są mgiełką lotnych związków unoszących się w powietrzu, których używają do komunikacji i ochrony. Związki te, podobnie jak zapachy, odstraszają roślinożerców i ostrzegają sąsiednie rośliny przed zagrożeniami. Zjawisko to jest znane od lat 80-tych ubiegłego wieku. Badacze wiedzieli, w jaki sposób rośliny wysyłają wiadomości, ale nie mieli pojęcia, jak je odbierają.

Teraz zespół japońskich badaczy zastosował najnowocześniejsze techniki obrazowania w czasie rzeczywistym, aby dowiedzieć się, w jaki sposób rośliny odbierają alarmy z powietrza i jak na nie reagują. Uczeni zbudowali pompę do przenoszenia związków emitowanych przez poranione i zaatakowane przez owady rośliny na nieuszkodzone sąsiadki. Wykorzystali także mikroskop fluorescencyjny, aby obserwować, jak na sygnały ostrzegawcze reagują inne rośliny.

- Skonstruowaliśmy sprzęt do pompowania LZO emitowanych przez rośliny zaatakowane przez gąsienice na nieuszkodzone sąsiednie rośliny i połączyliśmy go z systemem obrazowania fluorescencyjnego w czasie rzeczywistym – mówi Toyota.

Tak przygotowani naukowcy przystąpili do eksperymentów na roślinach. Umieścili gąsienice ćmy (Spodoptera litura) na liściach pomidorów i rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis thaliana). Następnie obserwowali reakcje rosnącego w pobliżu innego rzodkiewnika pospolitego, ale wolnego od owadów i nieuszkodzonego.

Istotny w obserwacjach był fakt, że rośliny wybrane do badań zostały uprzednio zmodyfikowane genetycznie. Wzbogacono je o fluorescencję, co skutkowało tym, że świeciły na zielono, gdy wykryły napływ jonów wapnia. Sygnalizacja wapniowa jest również wykorzystywana przez komórki ludzkie do komunikacji.