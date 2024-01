Hamuje fotosyntezę u roślin. Wystarczą środki znieczulające

Historia anestezji sięga XIX wieku. To wtedy wprowadzono ją do celów medycznych. Mimo stosowania jej od lat, nadal nie do końca wiadomo, w jaki sposób środki znieczulające działają. Uczeni nie wiedzieli chociażby, czy znieczulenie wpływa na te same lub podobne procesy u roślin, co u zwierząt i ludzi. W swoich badaniach profesor Kalaji wraz z zespołem udowodnił, że już po dwóch godzinach działania środka znieczulającego wydajność fotosyntezy została znacznie obniżona.