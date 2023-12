Plony większe o 40 proc. Taki efekt dają te grzyby

Pola uprawne pełne są patogenów atakujących rośliny. To oczywiście wpływa na wielkość plonów. Do walki z nimi rolnicy stosują różnorakie środki ochrony roślin. Ale może to się zmienić. Naukowcy z uniwersytetów w Zurychu i Bazylei wykazali, że zaszczepianie gleby grzybami mikoryzowymi może pomóc w utrzymaniu lub nawet zwiększeniu ilości zbieranych plonów bez stosowania dodatkowych nawozów i pestycydów. Na polach uprawnych badaczy plony po takim zabiegu wzrosły o 40 proc.