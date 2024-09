Raport na temat stanu zdrowia planety. Niszczymy procesy wspierające życie na Ziemi

Planetary Health Check (PHC) jest pierwszym w swoim rodzaju raportem naukowym oraz narzędziem do oceny zdrowia ważnych procesów, dzięki którym życie na Ziemi może istnieć i się rozwijać. Inicjatywa kierowana przez Johana Rockströma z Potsdam Institute for Climate Impact Research i opracowana przez naukowców z tej instytucji, łączy wiele dyscyplin naukowych, aby określić stan zdrowia planety i przedstawić rozwiązania mające na celu odwrócenie wpływu działalności człowieka. Raport ukazał się w czasopiśmie "Science" ( DOI: 10.1126/sciadv.adh2458 ).

Raport opiera się na tzw. granicach planetarnych. To koncepcja definiująca dziewięć krytycznych dla wspierania życia na Ziemi procesów. Wśród nich są: zmiany klimatyczne, utrata bioróżnorodności, dziura ozonowa, zmiany w sposobie użytkowania ziemi, zakwaszenie oceanów, zanieczyszczenie atmosfery aerozolami, niezrównoważone zużycie zasobów słodkiej wody, zanieczyszczenia chemiczne, zakwaszenie mórz i oceanów oraz przepływy biogeochemiczne. W tym ostatnim procesie chodzi o nadmierne wykorzystanie w rolnictwie azotu i fosforu, co prowadzi do eutrofizacji wód.