Popularny gitarzysta-fizyk. Chce pokazać coś ważnego dla nauki

Sir Brian May to postać pod wieloma względami niezwykła. Jest gitarzystą i współzałożycielem grupy Queen, stworzył takie hity jak "We Will Rock You", "Who Wants to Live Forever", "Too Much Love Will Kill You" i "The Show Must Go On". Niewielu wie jednak, że May ma też doktorat z astronomii i niedługo ukaże się opracowana przez niego trójwymiarowa mapa asteroidy Bennu.