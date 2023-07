Andy w Peru i Chile stają się coraz bardziej zielone

Andy w Peru i północnym Chile zazieleniły się. Z badań opublikowanych na łamach pisma "Remote Sensing" ( DOI: 10.3390/rs15143628 ) wynika, że na odcinku, który rozciąga się od północnego Peru do północnego Chile, na długości około 2000 km, nastąpił znaczny wzrost roślinności w ciągu ostatnich 20 lat. Ten trend zmienia się, z różnymi typami roślinności na różnych wysokościach.

Naukowcy prowadzący badania w Cavendish Laboratory w Cambridge przeanalizowali wykonane w ciągu ostatnich 20 lat, od roku 2000 do 2020, zdjęcia satelitarne wybrzeża Peru i Chile. I zauważyli, że szata roślinna ulega tam stałym przeobrażeniom i to w dość nieoczekiwanym kierunku. Tereny te uważane są raczej za suche, a obecnie część tych obszarów uległa zazielenieniu. Znaczące przeobrażenia w tym zakresie dotknęły zachodnie zbocze Andów. Rozciąga się ono na przestrzeni około 2000 kilometrów, od północnego Peru aż do północnego Chile.