Odkryto nowe połączenia w mózgu związane z naszą pamięcią

W niedawno przeprowadzonych badaniach neurobiolodzy i fizycy z Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences (MPI CBS) w Lipsku w Niemczech oraz anatom Menno Witter z Kavli Institute for Systems Neuroscience w Trondheim w Norwegii odkryli nieznane dotąd sieci w mózgu , które biorą udział w organizacji naszej pamięci.

Tym, co utrudnia badanie obszarów odpowiedzialnych za pamięć u ludzi, jest dość duże ich zróżnicowanie w zależności od poszczególnych osób. A uśrednione dane zaciemniają jedynie obraz szczegółów, które występują pomiędzy poszczególnymi subregionami przyśrodkowego płata skroniowego. Jeden z naukowców z Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences trafnie porównał to do uśredniania cech twarzy, co pozwoli nam określić gdzie są usta czy nos, ale jednocześnie uniemożliwi uchwycenie idiosynkratycznych różnic. Ponadto utrudnione jest również uzyskanie wyraźnego sygnału pochodzącego właśnie z tej części mózgu.