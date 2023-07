Tajemnicze sygnały w mózgu. Według naukowców organizują jego pracę

Nasz mózg skrywa przed nami wiele tajemnic. Naukowcy stale znajdują w jego funkcjonowaniu coś, co ich zaskakuje i czego znaczenie z początku nie jest dla nich jasne. Ostatnim takim odkryciem są dziwne wiry w korze mózgowej, które zaobserwowano u osób badanych za pomocą funkcjonalnego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (fMRI).

Tajemnicze sygnały zostały odkryte w trakcie badań przeprowadzonych u 100 dorosłych osób w wieku od 22 do 35 lat. Ich celem było dokładniejsze przyjrzenie się funkcjonowaniu kory mózgowej, jak dotąd bowiem w zdecydowanie większym stopniu koncentrowano się na istniejących w mózgu połączeniach neurologicznych. W kontekście wspomnianych sygnałów nie stwierdzono różnicy pomiędzy odpoczynkiem a wykonywaniem określonych zadań, występowały one w obydwu przypadkach. I co najważniejsze, ich obecność stwierdzono u wszystkich zbadanych osób.