Negatywne skutki siedzącej pracy odczuwano już w starożytnym Egipcie

Skryba w starożytnym Egipcie był uważany za zawód o wysokim statusie. Zatrudniani byli przede wszystkim w administracji państwowej, ale także w świątyniach czy w armii. W starożytnym Egipcie zawód ten reprezentowali przeważnie mężczyźni i przechodził on z ojca na syna. Ludzie ci należeli oni do niewielkiego odsetka osób potrafiących pisać i czytać. Zawód ten występował w różnych formach we wszystkich kulturach posługujących się pismem.