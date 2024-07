Ptaki z Czarnobyla. Tak wpływa na nie promieniowanie

- Wyniki te tworzą interesujące tło dla zrozumienia ekologii ptaków na obszarach skażonych radiologicznie. Dostarczają nam cennych, nowych informacji na temat wpływu promieniowania na młode ptaki – jest to obszar badań, który do tej pory był niejasny – komentuje Sameli Piirto.

Zmiany w mikrobiomie to nie jedyne, które udało się stwierdzić u ptaków, które żyją na terenie Strefy Wykluczenia. W 2011 r. przeprowadzone zostały badania na 550 ptakach, należących do 48 gatunków. Ptaki, które żyły na terenie skażonym miały mniejsze głowy i mózgi. Było to przyczyną utrzymującego się promieniowania, utrudniającego rozwój ptaków. Naukowcy spekulowali nawet, czy wpływa to na zdolności poznawcze zwierząt.