Najstarszy znany ptak świata, 74‑letnia samica albatrosa, spodziewa się kolejnego potomstwa

Grupa albatrosów ciemnolicych (Phoebastria immutabilis), do której należy Wisdom, co roku wraca na atol Midway, w pobliżu Hawajów, aby złożyć jaja. Wisdom została zaobrączkowana przez biologów po złożeniu jaja na atolu w 1956 roku. Ponieważ albatrosy nie składają jaj przed ukończeniem piątego roku życia, badacze szacują obecnie jej wiek na co najmniej 74 lata.