Niesamowita inteligencja ptaków. Naukowcy są zachwyceni

Naukowcy zbadali już wpływ ptaków na ludzi, a jednym z ciekawszych wniosków jest to, że ich śpiew ma dla nas pozytywne efekty. To nie koniec ciekawych informacji, bo jak donosi Live Science , testy wykazały, że krukowate (Corvus corone) są zadziwiająco inteligentne.

Naukowcy nagradzali krukowate za każdym razem, gdy te były w stanie ułożyć symbole w dobrej kolejności. Przykładem może być: { [ ] } , czyli zachowany porządek w tym, że jedne znaki otwierają ciąg, a drugie go zamykają. Trening krukowatych trwał tydzień, a po tym czasie były w tym całkiem niezłe.

Najbardziej ekscytujące dla uczonych jest to, że w tego typu testach ptaki osiągnęły spektakularne wyniki. Ludzkie dzieci w wieku przedszkolnym średnio miały poprawne wyniki na poziomie 43 proc., a małpy na poziomie 26 proc. Jeżeli natomiast chodzi o krukowate, naukowcy ocenili ich zdolności poprawnego układania ciągu znaków na 40 proc.

Ptaki przewyższające umiejętnościami małpy w określonych zadaniach to ciekawe odkrycie. Uczeni zastanawiają się jak duży wpływ może to mieć w zakresie zdolności do efektywnej komunikacji głosowej oraz tworzenia bardziej skomplikowanych struktur społecznych. Kiedyś nikt nie podejrzewał zwierząt o rozumienie pewnych zależności, a jednak odkryto, że wiele z nich jest zadziwiająco inteligentnych.