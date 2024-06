Na orbitę poleci satelita zbudowany z drewna

Eksperymentalny satelita LignoSat został zaprojektowany i zbudowany przez naukowców z Uniwersytetu w Kioto i firmy Sumitomo Forestry. Badacze przyznali kilka dni temu, że poleci na orbitę we wrześniu tego roku na pokładzie rakiety SpaceX. Sam projekt ma na celu wykorzystanie potencjału drewna do rozwoju sektora kosmicznego. Drewniane satelity mogłyby stać się bardziej przyjaznym środowisku sposobem eksploracji kosmosu. Do tego drewno jest znacznie tańsze niż obecnie używane do produkcji satelitów aluminium i jego stopy oraz kevlar.

Materiały, z których obecnie budowane są satelity, są niezwykle wytrzymałe i mogą znieść wysokie temperatury, jak i nieustanne bombardowanie promieniowaniem kosmicznym. Niestety, te same cechy pozwalają satelitom pozostawać na orbicie długo po zakończeniu ich misji, co powoduje ciągły wzrost kosmicznych śmieci krążących wokół planety. Według Światowego Forum Ekonomicznego obecnie wokół Ziemi krąży ponad 6000 satelitów, ale tylko 60 proc. z nich jest nadal w użyciu. Jednak przemysł kosmiczny przyspiesza, dlatego należy spodziewać się, że w nadchodzących latach znacznie wzrośnie ilość satelitów wystrzeliwanych każdego roku w kosmos.

Gdy następuje deorbitacja satelity, wchodzi on ponownie w atmosferę Ziemi. Mniejsze elementy zwykle topią się i ostatecznie odparowują. Ale aluminium użyte do budowy pozostaje w górnych warstwach atmosfery przez lata. To mało zbadany temat. Nie wiemy do końca, jaki będzie to miało wpływ, ale potencjalnie stwarza kolejny problem środowiskowy, zwłaszcza, że ilość satelitów będzie szybko rosła. Dlatego naukowcy chcą zastąpić używane obecnie materiały drewnem.