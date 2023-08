Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej roi się od zanieczyszczeń

Wszystkie z nich mają określone zastosowanie. I tak BFR i OPE możemy spotkać w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, izolacji budynków, tkaninach meblowych oraz piankach. Mają one na celu spełnienie przez dany produkt norm przeciwpożarowych. Z kolei PAH są obecne w paliwach węglowodorowych, a do ich uwolnienia do atmosfery dochodzi w momencie spalania. PCB wykorzystywano do uszczelniania okien oraz w charakterze płynów dielektrycznych. Znane nam skądinąd PFAS są natomiast jednym ze składników środków chroniących ubrania przed zaplamieniem. Natomiast w związku z negatywnym wpływem na zdrowie człowieka stosowania części z nich w ogóle zakazano, natomiast innych ograniczono.