Mózg preferuje lewą stronę. Dlaczego jedno ucho jest bardziej "lubiane"?

Jednak wiele kwestii pozostaje tutaj niewyjaśnionych. Przede wszystkim dlaczego akurat to lewe ucho miałoby tutaj być faworyzowane? Pewną wskazówkę możemy odnaleźć w rezultatach wcześniejszych badań. Wynikało z nich, że z jakiegoś powodu lewe ucho jest lepsze w odbieraniu zawartych w wypowiedzi innej osoby emocji. Oczywiście dźwięki wychwytywane przez lewe ucho są przesyłane do prawej półkuli. Czyżby zatem to lewe ucho było pod tym względem bardziej wyspecjalizowane, czy też prawa półkula naszego mózgu jest lepsza w przetwarzaniu takich dźwięków?

Wszystkie dotychczasowe uwagi dotyczyły, póki co tylko dźwięków, które kojarzą nam się pozytywnie. Co zaś z innymi tonami? Jest to dość interesujące, ponieważ okazało się, iż w ich przypadku nie zaobserwowano kompletnie żadnych różnic, niezależnie od tego, z której strony badani je słyszeli.

Faktem jest, że dźwięki generalnie łatwiej przykuwają naszą uwagę, jeżeli zbliżają się do nas i to z tyłu, ale łatwo można to powiązać z uwarunkowaniami ewolucyjnymi, ponieważ w przeszłości było to istotne dla naszego bezpieczeństwa. Jednak to dlaczego lewe ucho miałoby lepiej odbierać pozytywne dźwięki, wciąż pozostaje niejasne. Nie wiadomo też, póki co w jaki sposób wpływa to na percepcję dźwięków? Również w tej kwestii potrzebne będą kolejne badania.