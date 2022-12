Neuralink niedługo wszczepi ludziom implanty. Będą kontrolować nasze mózgi

W środę, 30 listopada obyło się wydarzenie, podczas którego Elon Musk mówił o działaniu Neuralink , a dokładniej - o postępach w pracach nad interfejsem mózg-komputer. Było ono poświęcone szukaniu talentów, mogących zasilić grono osób pracujących nad jednym z pomysłów kontrowersyjnego miliardera. Podczas wydarzenia zaprezentowano prototyp implantu mózgowego i robota-chirurga, mającego w przyszłości wszczepiać urządzenia do naszych mózgów.

Elon Musk uważa, że implanty pomogą w leczeniu licznych schorzeń i przyczynią się do rozwoju naszej inteligencji (zwłaszcza gdy sztuczna inteligencja zacznie przewyższać nasze możliwości). Na razie chipy testowane są zwierzętach - szczurach, świniach oraz małpach. Na początku 2021 r. Neuralink pokazał nagranie, na którym widać małpę grającą w prostą grę wideo - Ponga, wykorzystując w tym celu swoje myśli oraz implant. Podczas ostatniej konferencji, Elon Musk zaprezentował natomiast światu materiał z małpą używającą implantu mózgowego do kontrolowania kursora i pisania na komputerze.

Jak już informowaliśmy, implant Neuralink to małe urządzenie o wymiarach 4x4 mm, łączone z mózgiem tysiącem mikroskopijnych nici. Są one cieńsze od ludzkiego włosa, a ich szerokość wynosi od 4 do 6 μm. Nici łączą się z mózgiem przez cztery niewielkie otwory wywiercone w czaszce. Elektrody zamieszczone na nitkach mają monitorować impulsy elektryczne wskazujące na aktywność mózgu. Dzięki nim można odczytywać informacje, przechwytywać wspomnienia, a nawet wpływać na zachowanie.