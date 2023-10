Małpa przeżyła dwa lata z nerką przeszczepioną od świni

Makak, który otrzymał nerkę od genetycznie zmodyfikowanej miniaturowej świni, przeżył ponad dwa lata od przeszczepu. To jeden z najlepszych wyników jeśli chodzi o okres życia po transplantacji narządu pobranego od innego gatunku. Genetycznie modyfikowane świnie mogą dostarczać organów do przeszczepów również dla ludzi, co mogłoby rozwiązać problem niedoboru narządów.