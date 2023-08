Wszczepili człowiekowi świńską nerkę. Pracuje już od miesiąca

Naukowcy z NIY Langone Health od lat eksperymentują z przeszczepami świńskich nerek. Ogłoszone 17 lipca 2023 roku 32 dni prawidłowej pracy narządu jest jak na razie największym sukcesem. Co więcej, udało się go osiągnąć dzięki zaledwie jednej modyfikacji genetycznej.

Do tej pory w większości przypadków dochodziło do nadostrego odrzucenia przeszczepu w ciągu zaledwie kilku minut. Jak ustalili naukowcy, było to spowodowane przez molekuły o nazwie alfa-gal. Aby tego uniknąć, zespół wyłączył u świni-dawcy gen odpowiedzialny za ich produkcję. Dodatkowo w pobliżu wszczepionej nerki umieszczono zwierzęcą grasicę, która odpowiada za uczenie układu odpornościowego.