Dieta śródziemnomorska wpływa pozytywnie na nasz mózg

Otyłość negatywnie wpływa na wiele narządów w naszym organizmie. Dotyczy to także mózgu, co skutkuje przyspieszeniem jego procesów starzenia. Ale można temu zaradzić. Naukowcy z Izraela ustalili, że stosowanie diety bogatej w warzywa, owoce, ryby czy produkty pełnoziarniste, takiej jak dieta śródziemnomorska, i związana z tym utrata wagi, może spowolnić oznaki przyspieszonego starzenia się mózgu.

Jesteśmy tym, co jemy. I dotyczy to również naszego mózgu, o którego kondycję możemy zadbać odpowiednią dietą. Ostatnie badania dowodzą, że wyjątkowo korzystnie działa na niego dieta śródziemnomorska. Co więcej, jest ona nawet w stanie wpłynąć na jego biologiczny wiek.

Opis i rezultaty badań ukazały się na łamach pisma "eLife" (DOI: 10.7554/eLife.83604).

Wiek mózgu a dieta

Badania, w których oszacowano wiek chronologiczny mózgu na podstawie neuroobrazowania, wykazały przyspieszone starzenie się organu u osób z otyłością. Jednak dotychczas nie było jasne, w jaki sposób na to oszacowanie wpłynęłaby utrata masy ciała po zmianie diety i stylu życia.

Między wiekiem chronologicznym a biologicznym może być znacząca różnica. Wiek chronologiczny liczy się od daty urodzenia. Wiek biologiczny wyznacza się na podstawie starzenia się funkcji organizmu. Wiek ten odzwierciedla stan zdrowia komórek i tkanek danej osoby, a wpływ na niego mogą mieć choroby, styl życia, czynniki środowiskowe i wiele innych.

Na wiek chronologiczny nie mamy wpływu, ale na ten biologiczny już tak. W pewnym zakresie mamy nawet możliwość odwrócenia tych niekorzystnych dla nas procesów. A jednym ze sposobów na to okazuje się właśnie odpowiednia dieta.

Kluczem do sukcesu okazuje się spożywanie jak najmniejszej ilości produktów przetworzonych przy jednoczesnym zadbaniu, by w naszej diecie było pod dostatkiem warzyw, owoców morza i produktów pełnoziarnistych. Skutkiem stosowania się do takich zaleceń jest utrata wagi oraz spowolnienie procesów starzenia się mózgu.

Kiedy bowiem przeskanowano mózgi osób, które stosowały dietę śródziemnomorską przez 18 miesięcy stwierdzono, że wydawały się one aż o dziewięć miesięcy młodsze względem tego, czego się spodziewano w kontekście ich chronologicznego wieku. W szczegółowym badaniu dotyczącym wpływu tej diety na kondycję mózgu wzięły udział 102 osoby. W przypadku każdej z tych osób tak na początku, jak i po upływie 18 miesięcy przeprowadzono obrazowanie mózgu metodą rezonansu magnetycznego. Badano również funkcjonowanie ich wątroby, poziom cholesterolu oraz wagę ciała.

Dieta śródziemnomorska dobra dla mózgu

W trakcie tych 18 miesięcy uczestnicy stosowali jedną z trzech diet: śródziemnomorską z dużą ilością orzechów, ryb i mięsa drobiowego zamiast czerwonego, śródziemnomorską z dodatkami takimi, jak zielona herbata oraz zdrową dietę opartą na dostępnych zaleceniach. Natomiast wiek ich mózgu był szacowany przy wykorzystaniu algorytmu "wytrenowanego" na 300 osobach, który dokładnie dokonywał takich oszacowań na podstawie istniejących w mózgu połączeń.

Średnio wszyscy uczestnicy badania stracili na wadze około 2,3 kg. Oszacowano, że nawet jeden proc. utrata masy ciała przekładała się na to, że mózg danej osoby wydawał się o ok. dziewięć miesięcy młodszy, niż wskazywałby na to wiek chronologiczny. Pewne przesłanki sugerowały także naukowcom, że dieta śródziemnomorska może mieć pozytywny wpływ na pamięć u osób starszych. Natomiast spowolnienie starzenia się mózgu wiązano przykładowo również z niższym poziomem otłuszczenia wątroby.