Chip w mózgu. Elon Musk zrobi to jeszcze w tym roku

Na liście ochotników znajduje się między innymi sam Elon Musk. To jednak nie on najprawdopodobniej będzie pierwszą osobą, której zostanie wszczepiony implant przetwarzający biologiczne sygnały na informacje cyfrowe. Pacjentem numer jeden, jak podaje agencja Reuters , ma być mężczyzna cierpiący na porażenie kończyn dolnych. To właśnie sparaliżowane osoby mają być jednymi z największych beneficjentów tej technologii – chipy teoretycznie pozwolą na precyzyjne sterowanie protezami za pomocą myśli oraz bezpośrednie kontrolowanie urządzeń elektronicznych.

To, że Elon Musk i firma Neuralink nie chce zwlekać, nie powinno dziwić. Tak naprawdę nie ma czasu do stracenia. Zgoda na testy kliniczne oznacza, że minie jeszcze najpewniej kilka lat zanim wydane zostanie pozwolenie na wykorzystanie komercyjne. I to oczywiście wyłącznie w sytuacji, w której producentowi chipów uda się udowodnić, że są one w pełni bezpieczne dla ludzi.