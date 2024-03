Arktyka bez lodu? Zmiany nastąpią szybciej niż sądzono

Arktyka zmienia się w szybkim tempie. Lód morski z roku na rok jest coraz cieńszy i jest go coraz mniej. To wynika ze wzrostu temperatury na całym świecie. Przy czym wzrost temperatury w regonach polarnych jest znacznie szybszy niż średnia światowa. Ale może być jeszcze gorzej.

Wrzesień w Arktyce to czas, kiedy pokrywa lodowa w regionie jest najmniejsza. Według nowych prognoz, do połowy stulecia może zdarzyć się wrzesień całkiem wolny od lodu. Pod koniec wieku sezon bez lodu może trwać nawet kilka miesięcy w roku, w zależności od wielkości emisji gazów cieplarnianych. W najgorszym scenariuszu Arktyka może pozostawać bez lodu nawet w niektórych miesiącach zimowych.

Dla naukowców Arktyka wolna od lodu nie oznacza, że w wodzie nie będzie lodu w ogóle. Termin ten w ich rozumieniu oznacza, że pokrywa lodowa w regionie ma powierzchnię mniejszą niż milion kilometrów kwadratowych. Ten próg to około 20 proc. minimalnej sezonowej pokrywy lodowej, która występowała w Arktyce jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku. W ostatnich latach we wrześniu powierzchnia lodu morskiego na Oceanie Arktycznym wynosiła około 3,3 miliona kilometrów kwadratowych.

Badaczki z Uniwersytetu Kolorado w Boulder przeanalizowały istniejącą literaturę na temat prognoz dotyczących lodu morskiego i jego zasięgu w Arktyce. Wykorzystały też modele klimatyczne do oceny, jak region może się zmieniać w przyszłości.

Analizy wykazały, że pierwszy dzień wolny od lodu nastąpi już w ciągu najbliższych kilku lat, w zależności od ilości emisji gazów cieplarnianych. Wrzesień będzie stale wolny od lodu już w latach 2035–2067. W najgorszym rozpatrywanym scenariuszu, do końca stulecia Arktyka będzie wolna od lodu od maja do stycznia. W przypadku łagodniejszych scenariuszy w rozpatrywanym okresie region będzie wolny od lodu od sierpnia do października.